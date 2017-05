– Ikke noe å juble over

– Jeg blir litt deppa av denne samtalen, sier statsmeteorolog Unni Thomsen. Hun prøver å finne noe positivt med været på årets nasjonaldag, slik prognosene er når fem dager gjenstår.

TIPS: – Husk paraply selv om det ikke regner når du går ut, sier Unni Thomsen. Foto: Meteorologisk institutt

Thomsen har fulgt varslene tett den siste tiden. For hver dag øker sjansene for at det blir vått mange steder i landet, forteller hun.

Til slutt finner hun et lysglimt i alt det grå.

– På Finnmarksvidda – der kan det bli ganske fint. Vi kan juble for dem. De får opphold og kanskje kikker sola frem.

– Ganske forferdelig på 16. mai

Dagen før dagen ser været ut til å bli desidert verst i Sør-Norge. En front skal passere og sparer tydeligvis ikke på kruttet når ildsjeler rigger til scener, lykkehjul og pølseboder på de mange skoleplassene.

– 16. mai kan bli ganske forferdelig i Sør-Norge, sier Thomsen og forteller at det er dette været som etter hvert finner veien til Nord-Norge på selve nasjonaldagen.

– Men det blir mindre vått i nord på 17. mai enn i sør på 16. mai. Været har liksom herjet fra seg innen det når Nord-Norge.

Dermed kan du få perioder med opphold i nord på 17. mai.

– Men husk paraply selv om det ikke regner akkurat når du går ut, er tipset fra Thomsen.

Ny runde på 17. mai

At Sør-Norge drukner i regn på 16. mai betyr ikke at landsdelen slipper unna på nasjonaldagen.

– Det kunne kanskje blitt bra i Sør-Norge, men nei. Det ser ut til at det kommer en ny front ut på dagen på 17. mai.

Våtest blir det på Vestlandet, hvor sannsynligheten for regn nå er oppe i 90 prosent.

På Østlandet er sannsynligheten noe lavere, på rundt 50 prosent. Det betyr at du mest sannsynlig vil få regn en eller flere ganger i løpet av dagen – men kanskje ikke hele tiden.

Rundt 10 grader

Meteorologene har også regnet på sannsynligheten for gode temperaturer på nasjonaldagen. Heller ikke her er det mye å juble for.

– Så mye mer enn ti grader blir det vel ikke noen steder. Noen kan kanskje få opp i 15 grader, men voldsom varme blir det ikke.

– Vi må juble for Finnmarksvidda, avslutter meteorologen.