– Det ser litt uggent ut for rogalendingene fremover

Det er ikke rart folk fortviler disse dagene. Regnet i Rogaland pøser ned, ødelegger avlinger, fyller kjellere og stenger veier.

Det blir dessverre ingen bedring denne helgen. Snarere tvert imot.

SITTER TRYGT: John Smits varsler vær fra Oslo og har god avstand til det våre Vestlandet. Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

– Det blir veldig vått. Jeg har egentlig ikke noe trøstens ord når det gjelder helgen. Folk må belage seg på regn, sier tv-meteorolog John Smits som heller ikke kan love bedring i neste uke.

– Det ser litt uggent ut for disse rogalendingene fremover.

Bakken allerede full av vann

Regnet som kommer denne helgen er såpass kraftig at meteorologene går ut med OBS-varsel, mens NVE varsler om fare for flom.

Hele 120 millimeter regn kan komme fra fredag ettermiddag til søndag kveld. Det er mye å bære for en bakke som allerede er søkkvåt av regn. Flomfaren er på gult nivå, noe som betyr at vannføringen kan øke mange steder og at lokale oversvømmelser kan oppstå.

FULL STANS: E39 ble stengt denne fredagen på grunn av mye vann.

Lørdag vil meteorologene vurdere om også regnværet i Hordaland kvalifiserer for et OBS-varsel, forteller statsmeteorolog Steinar Skare i Bergen.

Solskinn i sørøst og nord

Regner strekker seg også over fjellet til Sør- og Østlandet denne helgen, men du vil bare merke det som enkelte regnbyger.

– Jeg tror Aust-Agder kommer bra ut av det, sammen med Telemark og kysten opp mot Ytre Oslofjord, sier Smits.

Om du drar nordover blir været bedre med en gang du runder Stad. Mens Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland kan få regnbyger, ligger det an til å bli en solfylt og tørr helg i de to nordligste fylkene.

Enorme mengder regn siden juni

Helgens uvær kommer takket være et lavtrykk som ligger og surrer ute i Nordsjøen. Først på søndag kveld takker lavtrykket for seg.

Dersom prognosene stemmer blir pausen kortvarig. Mandag kveld kan et nytt værsystem være på vei inn mot Vestlandet, ifølge Smits som forteller at særlig Rogaland har fått sin del av regnet denne sommeren.

På værstasjonen Sand i Ryfylke har det kommer 591 millimeter siden første juni.

– Det er mye, og regnet som kommer nå bidrar ikke akkurat til at det tørker opp, avslutter tv-meteorologen.