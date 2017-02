Denne uken blir norgesværet snudd på hodet, på flere måter. I vest og nord skal solen stråle fra skyfri himmel, mens det tradisjonelt så solrike Sør- og Østlandet får gråvær.

Det mest oppsiktsvekkende er likevel temperaturforskjellene. Mens steder i Sør-Norge kan få 25 minusgrader, feier et usedvanlig mildt vær inn over Svalbard.

SOL: Denne uken stikker Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge av med det beste været, sier Unni Thomsen. Foto: Meteorologisk institutt

– Det er ganske vilt, sier statsmeteorolog Unni Orten Thomsen.

20 grader for varmt

Mandag ble det målt 4,6 plussgrader i Longyearbyen, og slik vil det fortsette gjennom uka, forteller Thomsen fra sitt kontor i Tromsø.

– Fire plussgrader høres kanskje ikke så mye ut, men det er det. Normalt sett er det 16 minusgrader i Longyearbyen i februar, og i morges var det over 20 grader over dette. Det er fryktelig varmt.

Dersom Oslo hadde opplevd det samme, ville byen hatt 15 plussgrader hver dag den kommende uken.

– Det ville nok folk opplevd som ganske unormalt og ekstremt, sier Thomsen.

På animasjonen under ser du hvorfor Svalbard blir varmet opp denne uka: Varm luft fra sør blir sugd opp mellom et høytrykk i øst og et lavtrykk i vest. På torsdag kan varmen også nå Nordpolen. Da kan det bli 12 minusgrader her, mot normalt 32 minusgrader.

Knalluke i vest, midt og nord

Også på det norske fastlandet blir været snudd på hodet den neste uken. Eller kanskje er det riktigere å si at været blir bak-frem?

De neste dagene gir et høytrykk kalde vinder fra øst. Da blir det skyer og litt snø på Østlandet, mens Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge får sol og tørt vær.

Onsdag og torsdag kan bli de kaldeste dagene, med rundt 25 minusgrader i indre strøk på Østlandet og 20 minusgrader på Finnmarksvidda.

Kulden samler seg ofte i groper, og dette vises ikke alltid like godt på Yr-varslene, legger Thomsen til.

– Det er kuldegropene Yr bommer mest på. Vi kan vel være ærlige og si det.

Høytrykket blir mest sannsynlig liggende ut uken. Mot helgen ser det ut til å trekke seg lenger sørover, og da får Nord-Norge mer nedbør.

74 måneder med unormal varme på Svalbard

Denne vinteren har det vært flere runder med oppsiktsvekkende mildvær på Svalbard og Nordpolen. For Longyearbyen sin del må vi 74 måneder tilbake for å finne sist gang temperaturene lå under normalen.

– Det er ganske vilt, og det er vel lengst nord at man merker klimaendringer mest. Det er noe som er snudd på hodet. Dette er ikke som normalt.

Fortsetter dette mildværet vil februar 2017 bli den 75. måneden med unormale temperaturer i Longyearbyen.